Journées européennes du patrimoine église Saint-Henri du Creusot Église Saint-Henri Le Creusot

Journées européennes du patrimoine église Saint-Henri du Creusot Église Saint-Henri Le Creusot dimanche 21 septembre 2025.

Journées européennes du patrimoine église Saint-Henri du Creusot

Église Saint-Henri Rue Saint-Henri Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Architectures et esthétiques sonores deux orgues à (re)découvrir: visite de l’orgue de l’église Saint-Henri.

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Orguissimo vous propose de venir (re)découvrir l’orgue de l’église Saint-Henri (orgue Charles Didier Van Caster, 1903) lors de visites guidées à la tribune de 15h30 à 17h30. .

Église Saint-Henri Rue Saint-Henri Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

English : Journées européennes du patrimoine église Saint-Henri du Creusot

German : Journées européennes du patrimoine église Saint-Henri du Creusot

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées européennes du patrimoine église Saint-Henri du Creusot Le Creusot a été mis à jour le 2025-08-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)