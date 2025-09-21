Journées européennes du patrimoine église Saint-Henri du Creusot Église Saint-Henri Le Creusot
Église Saint-Henri Rue Saint-Henri Le Creusot Saône-et-Loire
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-21 15:30:00
fin : 2025-09-21 17:30:00
2025-09-21
Architectures et esthétiques sonores deux orgues à (re)découvrir: visite de l’orgue de l’église Saint-Henri.
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, Orguissimo vous propose de venir (re)découvrir l’orgue de l’église Saint-Henri (orgue Charles Didier Van Caster, 1903) lors de visites guidées à la tribune de 15h30 à 17h30. .
Église Saint-Henri Rue Saint-Henri Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
