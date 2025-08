Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Vic-sous-Thil

Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Jean-Baptiste Église Saint-Jean-Baptiste Vic-sous-Thil samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Jean-Baptiste

Église Saint-Jean-Baptiste Rue du Cadran Vic-sous-Thil Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Au centre du village, dominant le Serein, l’église, placée sous le vocable de Saint Jean-Baptiste, est située au pied de la butte de Thil, dominée par le château fort et sa collégiale.

Les archéologues datent l’église actuelle du début du XVIe siècle. Elle est construite sur les vestiges d’une église plus ancienne du XIIe siècle (nef et transept), probablement détruite à cause du tremblement de terre de 1355.

La base du clocher datant du XIIe / XIIIe, époque romane, a été modifiée au XIVe siècle.

L’édifice, de plan en croix latine, est composé d’une nef (96 m2), d’un transept saillant, d’un avant-chœur et d’un chœur (204 m2).

Le transept du XIIe siècle forme une croix avec la nef. Il est couvert d’une voûte en plein cintre avec arcades en berceau brisé.

Au nord du chœur est adossée une sacristie. Le clocher surmonte la croisée du transept. De plan quasi carré, il est couronné d’une flèche octogonale s’appuyant sur une jupe à quatre pans.

L’église est enfoncée dans le terrain côté ouest.

Comme la majorité des églises, celle de Vic est orientée ouest / est.

Visites commentées samedi à 14h30 et dimanche à 15h. .

Église Saint-Jean-Baptiste Rue du Cadran Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 45 51 90 francoise.gibert0622@orange.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Jean-Baptiste

German : Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Jean-Baptiste

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Jean-Baptiste Vic-sous-Thil a été mis à jour le 2025-08-01 par OT des Terres d’Auxois