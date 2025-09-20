Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Jean (Bordiels) Cassignas
Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Jean (Bordiels) Cassignas samedi 20 septembre 2025.
Gratuit
L’église aurait été construite durant l’époque romane. Elle a vraisemblablement été remaniée en grande partie au 18ème et 19ème siècles.
Visite libre.
Eglise Saint-Jean Cassignas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Jean (Bordiels)
The church is believed to have been built during the Romanesque period. It was probably largely remodeled in the 18th and 19th centuries.
Free admission.
German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Jean (Bordiels)
Die Kirche soll während der romanischen Epoche erbaut worden sein. Vermutlich wurde sie im 18. und 19. Jahrhundert größtenteils umgebaut.
Jahrhundert.
Italiano :
Si pensa che la chiesa sia stata costruita durante il periodo romanico. Probabilmente è stata ampiamente ristrutturata nel XVIII e XIX secolo.
Ingresso libero.
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Jean (Bordiels)
Se cree que la iglesia se construyó durante el periodo románico. Probablemente fue remodelada en gran parte en los siglos XVIII y XIX.
Entrada gratuita.
