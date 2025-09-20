Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Jean (Bordiels) Cassignas

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

2025-09-20

L’église aurait été construite durant l’époque romane. Elle a vraisemblablement été remaniée en grande partie au 18ème et 19ème siècles.
Visite libre.
Eglise Saint-Jean Cassignas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73  patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Jean (Bordiels)

The church is believed to have been built during the Romanesque period. It was probably largely remodeled in the 18th and 19th centuries.
Free admission.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Jean (Bordiels)

Die Kirche soll während der romanischen Epoche erbaut worden sein. Vermutlich wurde sie im 18. und 19. Jahrhundert größtenteils umgebaut.
Jahrhundert.

Italiano :

Si pensa che la chiesa sia stata costruita durante il periodo romanico. Probabilmente è stata ampiamente ristrutturata nel XVIII e XIX secolo.
Ingresso libero.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Jean (Bordiels)

Se cree que la iglesia se construyó durante el periodo románico. Probablemente fue remodelada en gran parte en los siglos XVIII y XIX.
Entrada gratuita.

