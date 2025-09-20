Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Just Hautefage-la-Tour
Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Just Hautefage-la-Tour samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Just
Eglise Saint-Just Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Inscrite Monument historique, l’église Saint-Just a été récemment restaurée. Cet édifice, en partie de style roman, a été remanié à de multiples reprises, notamment aux 16ème et 19ème siècles.
Visite libre.
Inscrite Monument historique, l’église Saint-Just a été récemment restaurée. Cet édifice, en partie de style roman, a été remanié à de multiples reprises, notamment aux 16ème et 19ème siècles.
Visite libre. .
Eglise Saint-Just Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Just
Listed as a historic monument, Saint-Just church has recently been restored. Partly in Romanesque style, the building has undergone numerous alterations, notably in the 16th and 19th centuries.
Free admission.
German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Just
Die als historisches Monument eingetragene Kirche Saint-Just wurde kürzlich restauriert. Das zum Teil romanische Gebäude wurde mehrfach umgebaut, vor allem im 16. und 19. Jahrhundert.
Jahrhundert. Freie Besichtigung.
Italiano :
La chiesa di Saint-Just, classificata come monumento storico, è stata recentemente restaurata. In parte romanica, l’edificio è stato più volte modificato, in particolare nel XVI e nel XIX secolo.
Ingresso libero.
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Just
Declarada monumento histórico, la iglesia de Saint-Just ha sido restaurada recientemente. Parcialmente románica, el edificio ha sufrido varias modificaciones, sobre todo en los siglos XVI y XIX.
Entrada gratuita.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Just Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot