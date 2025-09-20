Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Just Hautefage-la-Tour

Eglise Saint-Just Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Inscrite Monument historique, l’église Saint-Just a été récemment restaurée. Cet édifice, en partie de style roman, a été remanié à de multiples reprises, notamment aux 16ème et 19ème siècles.

Visite libre.

Eglise Saint-Just Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Just

Listed as a historic monument, Saint-Just church has recently been restored. Partly in Romanesque style, the building has undergone numerous alterations, notably in the 16th and 19th centuries.

Free admission.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Just

Die als historisches Monument eingetragene Kirche Saint-Just wurde kürzlich restauriert. Das zum Teil romanische Gebäude wurde mehrfach umgebaut, vor allem im 16. und 19. Jahrhundert.

Jahrhundert. Freie Besichtigung.

Italiano :

La chiesa di Saint-Just, classificata come monumento storico, è stata recentemente restaurata. In parte romanica, l’edificio è stato più volte modificato, in particolare nel XVI e nel XIX secolo.

Ingresso libero.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Just

Declarada monumento histórico, la iglesia de Saint-Just ha sido restaurada recientemente. Parcialmente románica, el edificio ha sufrido varias modificaciones, sobre todo en los siglos XVI y XIX.

Entrada gratuita.

