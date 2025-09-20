Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Léger et son retable Fongrave

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Cet édifice, dont l’histoire est intimement liée à l’ancien prieuré fontevriste, renferme un remarquable retable du 17ème siècle classé Monument historique.

Visite libre.

Eglise Saint-Léger Fongrave 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Léger et son retable

This building, whose history is closely linked to the former fontevrist priory, contains a remarkable 17th-century altarpiece listed as a Monument Historique.

Free admission.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Léger et son retable

Dieses Gebäude, dessen Geschichte eng mit dem ehemaligen Gusseisenpriorat verbunden ist, enthält einen bemerkenswerten Altaraufsatz aus dem 17. Jahrhundert, der unter Denkmalschutz steht.

Freie Besichtigung.

Italiano :

Questo edificio, la cui storia è strettamente legata all’ex priorato di Fontevriste, contiene una notevole pala d’altare del XVII secolo classificata come Monumento Storico.

Ingresso libero.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Léger et son retable

Este edificio, cuya historia está estrechamente vinculada al antiguo priorato de Fontevriste, alberga un notable retablo del siglo XVII declarado Monumento Histórico.

Entrada gratuita.

