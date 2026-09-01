Journées Européennes du Patrimoine – Eglise Saint-Loup – La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon
samedi 19 septembre 2026 · La Jaille-Yvon
Informations pratiques
La Jaille-Yvon
Journées Européennes du Patrimoine – Eglise Saint-Loup – La Jaille-Yvon
Eglise Saint-Loup La Jaille-Yvon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’église Saint-Loup de La Jaille-Yvon, les 19 et 20 septembre 2026.
Église fondée au 11ème siècle et remaniée à plusieurs reprises jusqu’au début du 20ème siècle. Édifice qui surplombe la vallée de la rivière Mayenne, offrant ainsi aux visiteurs, un superbe point de vue.
Visite libre. .
Eglise Saint-Loup La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 12 58
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English :
European Heritage Days events at the Saint-Loup Church in La Jaille-Yvon on September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Eglise Saint-Loup – La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu