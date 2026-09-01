Informations pratiques

La Jaille-Yvon

Journées Européennes du Patrimoine – Eglise Saint-Loup – La Jaille-Yvon

Eglise Saint-Loup La Jaille-Yvon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’église Saint-Loup de La Jaille-Yvon, les 19 et 20 septembre 2026.

Église fondée au 11ème siècle et remaniée à plusieurs reprises jusqu’au début du 20ème siècle. Édifice qui surplombe la vallée de la rivière Mayenne, offrant ainsi aux visiteurs, un superbe point de vue.

Visite libre. .

Eglise Saint-Loup La Jaille-Yvon 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 12 58

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English :

European Heritage Days events at the Saint-Loup Church in La Jaille-Yvon on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Eglise Saint-Loup – La Jaille-Yvon La Jaille-Yvon a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu