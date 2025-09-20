Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Martin Place Saint-Martin Carbay

Rebâtie en 1865 sur l’emplacement de l’ancien prieuré du 11ème siècle, elle est l’écrin qui renferme deux autels retables, une chair et un autel majeur en pierre de Chauvigny du sculpteur Pierre Tauby de Nantes. Ces éléments décoratifs ont été inscrits en 2007 à l’inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés au titre des Monuments historiques.

English :

Discover the church of Saint-Martin de Carbay European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Kirche Saint-Martin de Carbay Europäische Tage des Denkmals am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la chiesa di Saint-Martin de Carbay nelle Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la iglesia de Saint-Martin de Carbay Jornadas Europeas del Patrimonio los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

