Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Martin de Vertou Grez-Neuville Grez-Neuville

Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Martin de Vertou Grez-Neuville

rue de l’église Grez-Neuville Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’église Saint Martin de Vertou de Grez-Neuville, les 20 et 21 septembre 2025.

Église fondée au 12e siècle, elle connaît de nombreux remaniements, notamment aux 17e et 18e siècles

Visite libre. .

rue de l’église Grez-Neuville 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 35 13

English :

European Heritage Days at Saint Martin de Vertou church in Grez-Neuville, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die in der Kirche Saint Martin de Vertou in Grez-Neuville am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio presso la chiesa di Saint Martin de Vertou a Grez-Neuville, il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la iglesia de Saint Martin de Vertou, en Grez-Neuville, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

