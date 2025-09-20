Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Martin du Tiercent Le Bourg Le Tiercent
Le Bourg Eglise Le Tiercent Ille-et-Vilaine
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, ouverture de l’église en présence d’élus qui vous présenteront l’église, son architecture et sa restauration.
Cette église, restaurée en 2014, était à l’origine l’ancienne chapelle romane du château.
Pavée de plusieurs pierres tombales, elle renferme de belles statues de bois. Quatre tombeaux très anciens, probablement carolingiens, taillés à même le granit témoignent de la spiritualité précoce du lieu.
Le Bourg Eglise Le Tiercent 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 95 01 13
