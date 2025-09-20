Journées européennes du patrimoine Église Saint-Martin Île-d’Aix
Journées européennes du patrimoine Église Saint-Martin Île-d’Aix samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du patrimoine Église Saint-Martin
place de Verdun Île-d’Aix Charente-Maritime
Visite libre.
place de Verdun Île-d’Aix 17123 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 66 09 mairie@iledaix.fr
English : European Heritage Days Saint Martin’s Church
Free visit.
German : Europäische Tage des Denkmals Kirche Saint-Martin
Freie Besichtigung.
Italiano :
Visita gratuita.
Espanol :
Visita gratuita.
