Informations pratiques

Poilhes

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EGLISE SAINT-MARTIN

Eglise Saint-Martin Poilhes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Visites libres de l’église paroissiale datant du XIXe siècle abritant une chaire et des stalles en bois sculptés portant des décors architecturés remarquables.

Visites libres de l’église paroissiale datant du XIXe siècle abritant une chaire et des stalles en bois sculptés portant des décors architecturés remarquables. .

Eglise Saint-Martin Poilhes 34310 Hérault Occitanie +33 4 67 93 31 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EGLISE SAINT-MARTIN

Self-guided tours of the 19th-century parish church, which features a pulpit and carved wooden pews with remarkable architectural ornamentation.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : EGLISE SAINT-MARTIN Poilhes a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN