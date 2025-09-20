Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Martin Thorigné-d’Anjou Thorigné-d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Martin Thorigné-d’Anjou Thorigné-d’Anjou samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Martin Thorigné-d’Anjou

Eglise Saint-Martin-de-Vertou Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’église Saint-Martin de Thorigné d’Anjou, les 20 et 21 septembre 2025.

Église romane nichée au cœur du Village de charme de Thorigné-d’Anjou et élevée aux 11ème et 13ème siècles.

Visite libre tout le week-end et visite guidée à 10h et à 12h. .

Eglise Saint-Martin-de-Vertou Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 15

English :

European Heritage Days at Saint-Martin church in Thorigné d’Anjou, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die in der Kirche Saint-Martin in Thorigné d’Anjou am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio presso la chiesa di Saint-Martin a Thorigné d’Anjou, 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la iglesia Saint-Martin de Thorigné d’Anjou, 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Martin Thorigné-d’Anjou Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme Anjou bleu