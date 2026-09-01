Informations pratiques

Thorigné-d’Anjou

Journées Européennes du Patrimoine – Eglise Saint-Martin – Thorigné-d’Anjou

Eglise Saint-Martin-de-Vertou Thorigné-d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’église Saint-Martin de Thorigné d’Anjou, les 19 et 20 septembre 2026.

Église romane nichée au cœur du Village de charme de Thorigné-d’Anjou et élevée aux 11ème et 13ème siècles. Une nouvelle vitrine y est installée contenant des reliques.

Visite libre avec panneaux explicatifs .

Eglise Saint-Martin-de-Vertou Thorigné-d’Anjou 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 32 15

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English :

European Heritage Days events will be held at Saint-Martin Church in Thorigné d’Anjou on September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Eglise Saint-Martin – Thorigné-d’Anjou Thorigné-d’Anjou a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme Anjou bleu