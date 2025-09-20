Journées européennes du Patrimoine église saint Médard Place de l’église Magné

Tarif : – –

L’église Saint-Médard, construite au XVIIe siècle dans un style gothique flamboyant et Renaissance sera ouverte en accès libre avec panneaux d’informations de 9h00 à 18h00. .

Place de l’église Eglise Magné 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 46 01 29 asso.magne.patrimoine@gmail.com

