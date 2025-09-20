Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Mélaine Rue des pescheries Miré

Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Mélaine

Rue des pescheries D78 Miré Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Journées Européennes du Patrimoine proposées en l’église Saint-Melaine de Miré, les 20 et 21 septembre 2025.

Église de fondation romane, remaniée au début du 16e siècle, qui domine l’étang communal.

Visite libre avec mise à disposition de supports d’information.

Gratuit .

Rue des pescheries D78 Miré 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 32 82 14

English :

European Heritage Days at Miré’s Saint-Melaine church, September 20 and 21, 2025.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes, die in der Kirche Saint-Melaine in Miré am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio presso la chiesa di Saint-Melaine a Miré, 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio en la iglesia Saint-Melaine de Miré, 20 y 21 de septiembre de 2025.

