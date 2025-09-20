Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas Pujols
Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas Pujols samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas
Eglise Saint-Nicolas Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Cette ancienne collégiale, précédemment chapelle castrale, est aujourd’hui une église paroissiale. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques et date du 16ème siècle.
Visite libre.
Cette ancienne collégiale, précédemment chapelle castrale, est aujourd’hui une église paroissiale. Elle est inscrite au titre des Monuments historiques et date du 16ème siècle.
Visite libre. .
Eglise Saint-Nicolas Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas
This former collegiate church, formerly a castral chapel, is now a parish church. It is a listed building dating from the 16th century.
Free admission.
German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas
Diese ehemalige Stiftskirche, die früher eine Burgkapelle war, ist heute eine Pfarrkirche. Sie ist als historisches Monument eingetragen und stammt aus dem 16. Jahrhundert.
Jahrhundert. Freie Besichtigung.
Italiano :
Questa ex collegiata, già cappella castrale, è oggi una chiesa parrocchiale. È classificata come monumento storico e risale al XVI secolo.
Ingresso libero.
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas
Esta antigua colegiata, antes capilla castral, es ahora iglesia parroquial. Está catalogada como Monumento Histórico y data del siglo XVI.
Entrada gratuita.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas Pujols a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot