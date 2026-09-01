Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Saint-Nicolas-de-la-Haie
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Nicolas · Saint-Nicolas-de-la-Haie
Informations pratiques
Saint-Nicolas-de-la-Haie
Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas
Eglise Saint-Nicolas 4 Rue de l’Église Saint-Nicolas-de-la-Haie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Samedi 19 et dimanche 20 septembre Ouverture exceptionnelle de l’église de 10h à 19h .
Eglise Saint-Nicolas 4 Rue de l’Église Saint-Nicolas-de-la-Haie 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 03 50
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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas Saint-Nicolas-de-la-Haie a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme