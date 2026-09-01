Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Saint-Nicolas-de-la-Haie

Informations pratiques

Saint-Nicolas-de-la-Haie

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas

Eglise Saint-Nicolas 4 Rue de l’Église Saint-Nicolas-de-la-Haie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Samedi 19 et dimanche 20 septembre Ouverture exceptionnelle de l’église de 10h à 19h .

Eglise Saint-Nicolas 4 Rue de l’Église Saint-Nicolas-de-la-Haie 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 03 50

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English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Nicolas Saint-Nicolas-de-la-Haie a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme