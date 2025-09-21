Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Orens Dolmayrac

Eglise Saint-Orens Dolmayrac Lot-et-Garonne

L’église édifiée au 16ème siècle présente un chœur voûté caractéristique du style gothique flamboyant de la région. Un décor sculpté est également à découvrir dans le chœur.

Visite commentée.

Eglise Saint-Orens Dolmayrac 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Orens

Built in the 16th century, the church features a vaulted choir typical of the region’s flamboyant Gothic style. The choir also features sculpted decoration.

Guided tour.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Orens

Die im 16. Jahrhundert erbaute Kirche hat einen gewölbten Chor, der typisch für die Flamboyant-Gotik in der Region ist. Im Chor gibt es auch geschnitzte Verzierungen zu entdecken.

Kommentierte Besichtigung.

Italiano :

Costruita nel XVI secolo, la chiesa presenta un coro a volta tipico dello stile gotico fiammeggiante della regione. Nel coro si possono ammirare anche decorazioni scolpite.

Visita guidata.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Orens

Construida en el siglo XVI, la iglesia presenta un coro abovedado típico del estilo gótico flamígero de la región. En el coro también se puede contemplar decoración esculpida.

Visita guiada.

