Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Pierre – Bécon les Granits Église Bécon-les-Granits

Informations pratiques

Bécon-les-Granits

Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Pierre – Bécon les Granits

Église Rue d’Angers Bécon-les-Granits Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez l’église Saint-Pierre de Bécon-les-Granits lors des Journées Européennes du Patrimoine le 20 septembre 2026.

L’église Saint-Pierre a été achevée en 1866. Cet édifice, haut de 43m, est divisé en 3 nefs, la nef centrale étant soutenue par des colonnes de granit, extrait des carrières de la commune.

Visite libre .

Église Rue d’Angers Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08

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English :

Discover the Saint-Pierre Church in Bécon-les-Granits during European Heritage Days on September 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Pierre – Bécon les Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu