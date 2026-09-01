Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Pierre – Bécon les Granits Église Bécon-les-Granits
dimanche 20 septembre 2026 · Église · Bécon-les-Granits
Informations pratiques
Bécon-les-Granits
Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Pierre – Bécon les Granits
Église Rue d’Angers Bécon-les-Granits Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez l’église Saint-Pierre de Bécon-les-Granits lors des Journées Européennes du Patrimoine le 20 septembre 2026.
L’église Saint-Pierre a été achevée en 1866. Cet édifice, haut de 43m, est divisé en 3 nefs, la nef centrale étant soutenue par des colonnes de granit, extrait des carrières de la commune.
Visite libre .
Église Rue d’Angers Bécon-les-Granits 49370 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 90 08
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English :
Discover the Saint-Pierre Church in Bécon-les-Granits during European Heritage Days on September 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Église Saint-Pierre – Bécon les Granits Bécon-les-Granits a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme Anjou bleu
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