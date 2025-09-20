Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Cassignas
Cet édifice possède un plan atypique la nef construite ultérieurement n’est pas dans l’axe du chœur. Des modilons sculptés sont à observer sur le chevet de style roman.
Visite libre.
Cet édifice possède un plan atypique la nef construite ultérieurement n’est pas dans l’axe du chœur. Des modilons sculptés sont à observer sur le chevet de style roman.
Eglise Saint-Pierre Cassignas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre
This building has an atypical plan: the nave, built later, is not in line with the choir. Sculpted modillions can be seen on the Romanesque chevet.
Free admission.
German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre
Dieses Gebäude hat einen atypischen Grundriss: Das später erbaute Kirchenschiff liegt nicht in der Achse des Chors. An dem im romanischen Stil errichteten Kopfende sind geschnitzte Modilone zu sehen.
Freie Besichtigung.
Italiano :
L’edificio ha una pianta atipica: la navata costruita successivamente non è in linea con il coro. I modiglioni scolpiti sono visibili sullo chevet romanico.
Ingresso gratuito.
Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre
Este edificio tiene una planta atípica: la nave construida posteriormente no está alineada con el coro. En la cabecera románica se pueden ver modillones esculpidos.
Entrada gratuita.
