Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Cassignas

Eglise Saint-Pierre Cassignas Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Cet édifice possède un plan atypique la nef construite ultérieurement n’est pas dans l’axe du chœur. Des modilons sculptés sont à observer sur le chevet de style roman.

Visite libre.

Eglise Saint-Pierre Cassignas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre

This building has an atypical plan: the nave, built later, is not in line with the choir. Sculpted modillions can be seen on the Romanesque chevet.

Free admission.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre

Dieses Gebäude hat einen atypischen Grundriss: Das später erbaute Kirchenschiff liegt nicht in der Achse des Chors. An dem im romanischen Stil errichteten Kopfende sind geschnitzte Modilone zu sehen.

Freie Besichtigung.

Italiano :

L’edificio ha una pianta atipica: la navata costruita successivamente non è in linea con il coro. I modiglioni scolpiti sono visibili sullo chevet romanico.

Ingresso gratuito.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre

Este edificio tiene una planta atípica: la nave construida posteriormente no está alineada con el coro. En la cabecera románica se pueden ver modillones esculpidos.

Entrada gratuita.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Cassignas a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Villeneuve Vallée du Lot