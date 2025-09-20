Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé
Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé samedi 20 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Chenillé-Changé
Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Journées Européennes du Patrimoine proposées à l’église Saint-Pierre de Chenillé-Changé, les 20 et 21 septembre 2025.
Église élevée aux 11e et 12e siècles et transformée en 1788, labellisée Église Accueillante et accessible toute l’année.
Visite libre .
Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 13 20
English :
European Heritage Days at Saint-Pierre church in Chenillé-Changé, September 20 and 21, 2025.
German :
Europäische Tage des Kulturerbes, die in der Kirche Saint-Pierre in Chenillé-Changé am 20. und 21. September 2025 angeboten werden.
Italiano :
Giornate europee del patrimonio presso la chiesa di Saint-Pierre a Chenillé-Changé, 20 e 21 settembre 2025.
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio en la iglesia Saint-Pierre de Chenillé-Changé, 20 y 21 de septiembre de 2025.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de tourisme Anjou bleu