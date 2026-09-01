Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé
samedi 19 septembre 2026 · Chenillé-Champteussé
Informations pratiques
Chenillé-Champteussé
Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Chenillé-Changé
Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine proposées à l’église Saint-Pierre de Chenillé-Changé, les 19 et 20 septembre 2026.
Église construite au cours des 11ème et 12ème siècles et transformée en 1788.
Visite libre .
Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 13 20
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English :
European Heritage Days at the Saint-Pierre Church in Chenillé-Changé, September 19 and 20, 2026.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Anjou bleu
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