Informations pratiques

Chenillé-Champteussé

Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Chenillé-Changé

Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine proposées à l’église Saint-Pierre de Chenillé-Changé, les 19 et 20 septembre 2026.

Église construite au cours des 11ème et 12ème siècles et transformée en 1788.

Visite libre .

Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 95 13 20

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English :

European Heritage Days at the Saint-Pierre Church in Chenillé-Changé, September 19 and 20, 2026.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Chenillé-Changé Chenillé-Champteussé a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Anjou bleu