Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Combressol

Lieu-dit Le Bourg Combressol Corrèze

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Pierre lors d’une visite guidée « Les objets liturgiques offerts par Napoléon III » par les amis de l’église de Combressol .

Lieu-dit Le Bourg Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

