Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Combressol

Lieu-dit Le Bourg Combressol Corrèze
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir l’église Saint-Pierre lors d’une visite guidée « Les objets liturgiques offerts par Napoléon III » par les amis de l’église de Combressol .
Lieu-dit Le Bourg Combressol 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 94 21 12
