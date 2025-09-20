[Journées Européennes du Patrimoine] Eglise Saint-Pierre Marray

[Journées Européennes du Patrimoine] Eglise Saint-Pierre Marray samedi 20 septembre 2025.

[Journées Européennes du Patrimoine] Eglise Saint-Pierre

2 Rue du Commerce Marray Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’Eglise Saint Pierre ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine!

L’Eglise Saint Pierre ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine! La construction de l’église St Pierre, située en centre bourg, remonte à la fin du XIIème siècle. Seule église de Touraine entièrement construite en Grès Roussard tiré des carrières locales.

ENTRÉE LIBRE .

2 Rue du Commerce Marray 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mairie@marray37.fr

English :

Saint Pierre Church opens its doors for the European Heritage Days!

German :

Die Kirche Saint Pierre öffnet ihre Türen anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes!

Italiano :

La chiesa di Saint-Pierre apre le sue porte per le Giornate Europee del Patrimonio!

Espanol :

La iglesia de Saint Pierre abre sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

L’événement [Journées Européennes du Patrimoine] Eglise Saint-Pierre Marray a été mis à jour le 2025-09-04 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan