[Journées Européennes du Patrimoine] Eglise Saint-Pierre Marray
2 Rue du Commerce Marray Indre-et-Loire
2 Rue du Commerce Marray Indre-et-Loire
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
L'Eglise Saint Pierre ouvre ses portes à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine! La construction de l'église St Pierre, située en centre bourg, remonte à la fin du XIIème siècle. Seule église de Touraine entièrement construite en Grès Roussard tiré des carrières locales.
mairie@marray37.fr
English :
Saint Pierre Church opens its doors for the European Heritage Days!
German :
Die Kirche Saint Pierre öffnet ihre Türen anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes!
Italiano :
La chiesa di Saint-Pierre apre le sue porte per le Giornate Europee del Patrimonio!
Espanol :
La iglesia de Saint Pierre abre sus puertas con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio
