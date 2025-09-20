Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Monbalen

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Monbalen samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre

Eglise Saint-Pierre Monbalen Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 2025-09-20

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’église Saint-Pierre, reconnaissable par son clocher-mur triangulaire, a connu différentes modifications au fil des siècles. Elle conserve une baie gothique et un décor sculpté à découvrir.

Visite commentée avec accompagnement musical.

Eglise Saint-Pierre Monbalen 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre

Saint-Pierre church, recognizable by its triangular bell tower-wall, has undergone various modifications over the centuries. It still features a Gothic bay window and sculpted decoration.

Guided tour with musical accompaniment.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre

Die Kirche Saint-Pierre, die an ihrem dreieckigen Glockenturm mit Mauer zu erkennen ist, hat im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Veränderungen erfahren. Sie bewahrt einen gotischen Erker und eine geschnitzte Dekoration, die es zu entdecken gilt.

Kommentierte Besichtigung mit musikalischer Begleitung.

Italiano :

La chiesa di Saint-Pierre, riconoscibile per il suo campanile triangolare, ha subito diverse modifiche nel corso dei secoli. Conserva ancora un bovindo gotico e decorazioni scolpite che meritano di essere scoperte.

Visita guidata con accompagnamento musicale.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre

La iglesia Saint-Pierre, reconocible por su campanario triangular, ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de los siglos. Conserva un mirador gótico y una decoración esculpida que merece la pena descubrir.

Visita guiada con acompañamiento musical.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre Monbalen a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot