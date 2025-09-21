Journées Européennes du Patrimoine église Saint-Pierre Quemper-Guézennec
Journées Européennes du Patrimoine église Saint-Pierre Quemper-Guézennec dimanche 21 septembre 2025.
Journées Européennes du Patrimoine église Saint-Pierre
Quemper-Guézennec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-21
L’association Racines et patrimoine propose d’accueillir les visiteurs de l’église dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. .
Quemper-Guézennec 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 71 86 16 29
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine église Saint-Pierre Quemper-Guézennec a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol