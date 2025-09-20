Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Casseneuil

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Casseneuil Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Classée Monument historique, l’église date de la fin du 15ème et début 16ème siècle. La valeur didactique de ces dernières est incontestable, les images étant un formidable support à l’éducation.

Visite libre et visite commentée.

Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul

Listed as a historic monument, the church dates from the late 15th and early 16th centuries. The didactic value of these paintings is indisputable, as images are a wonderful medium for education.

Self-guided and guided tours.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul

Die Kirche steht unter Denkmalschutz und stammt aus dem späten 15. und frühen 16. Jahrhundert. Jahrhunderts. Ihr didaktischer Wert ist unbestritten, da Bilder ein hervorragendes Medium für die Bildung sind.

Freie Besichtigung und kommentierte Besichtigung.

Italiano :

La chiesa, classificata come monumento storico, risale alla fine del XV e all’inizio del XVI secolo. Il valore didattico di queste immagini è indiscutibile, in quanto costituiscono un potente strumento educativo.

Visite guidate e autoguidate.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Pierre-Saint-Paul

Catalogada como Monumento Histórico, la iglesia data de finales del siglo XV y principios del XVI. El valor didáctico de estas imágenes es indiscutible, ya que constituyen una poderosa herramienta educativa.

Visitas autoguiadas y guiadas.

