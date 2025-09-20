Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Montguillon Segré-en-Anjou Bleu

Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Montguillon Segré-en-Anjou Bleu samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre

Montguillon Eglise Saint-Pierre Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’église Saint-Pierre de Montguillon lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>Place des Amis Réunis

Église du 11e détruite et reconstruite plusieurs fois au cour des siècles et entièrement restaurée en 1873-1874. Les fonds baptismaux et la chair sont datés du 15e siècle et classés aux Monuments Historiques.

Dimanche // 10h à 12h et 14h à 18h

Visite libre

Gratuit .

Montguillon Eglise Saint-Pierre Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 31 72 officedetourisme@anjoubleu.com

English :

Discover the Saint-Pierre church in Montguillon during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Kirche Saint-Pierre in Montguillon während der Europäischen Tage des Denkmals am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la chiesa di Saint-Pierre a Montguillon durante le Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la iglesia de Saint-Pierre en Montguillon durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Église Saint-Pierre Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de tourisme Anjou bleu