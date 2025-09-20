Journées Européennes du Patrimoine église Saint-Remy Rollainville

rue de l'église Rollainville Vosges

Samedi 2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’église de Rollainville, consacrée à Saint-Remy, tient son origine du XIIème siècle. Il reste de cette période, le choeur, l’abside et le clocher classés aux titres des Monuments Historiques. En revanche, la nef actuelle date de 1862.

Venez explorer cette église qui a traversé les siècles, habituellement fermée au public. Vous découvrirez également le mécanisme de l’horloge qui est toujours mécanique. Son fonctionnement vous sera expliqué par le bénévole qui assure le remontage hebdomadaire.Tout public

rue de l'église Rollainville 88300 Vosges Grand Est

English :

The Rollainville church, dedicated to Saint-Remy, dates back to the 12th century. From this period, the choir, apse and bell tower are classified as Historic Monuments. The present nave, on the other hand, dates from 1862.

Come and explore this church through the centuries, which is usually closed to the public. You’ll also discover the clock mechanism, which is still mechanical. You’ll learn how it works from the volunteer who winds it every week.

German :

Die Kirche von Rollainville, die dem Heiligen Remy geweiht ist, stammt aus dem 12. Aus dieser Zeit sind noch der Chor, die Apsis und der Glockenturm erhalten, die als historische Monumente klassifiziert sind. Das heutige Kirchenschiff stammt aus dem Jahr 1862.

Erkunden Sie diese Kirche, die die Jahrhunderte überdauert hat und normalerweise für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Sie werden auch den Mechanismus der Uhr entdecken, die immer noch mechanisch ist. Seine Funktionsweise wird Ihnen von dem Freiwilligen erklärt, der das wöchentliche Aufziehen übernimmt.

Italiano :

La chiesa di Rollainville, dedicata a Saint-Remy, risale al XII secolo. Il coro, l’abside e il campanile sono classificati come monumenti storici. La navata attuale, invece, risale al 1862.

Venite a scoprire questa chiesa, sopravvissuta ai secoli e solitamente chiusa al pubblico. Scoprirete anche il meccanismo dell’orologio, ancora meccanico. Il volontario che lo carica ogni settimana vi spiegherà come funziona.

Espanol :

La iglesia de Rollainville, dedicada a Saint-Remy, data del siglo XII. El coro, el ábside y el campanario están catalogados como Monumentos Históricos. La nave actual, en cambio, data de 1862.

Venga a explorar esta iglesia que ha sobrevivido a los siglos y que suele estar cerrada al público. También descubrirá el mecanismo del reloj, que sigue siendo mecánico. El voluntario que da cuerda al reloj cada semana le explicará su funcionamiento.

