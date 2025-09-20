Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Robert Saint-Robert

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Robert Saint-Robert samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Robert

Eglise Saint-Robert Saint-Robert Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

L’église, dont la construction semble remonter au 11ème siècle, a fait l’objet de transformations successives jusqu’au 19ème siècle. Son portail est particulièrement remarquable il comprend deux rouleaux d’arcs en plein cintre décorés de rosaces et de palmettes.

Visite libre.

L’église, dont la construction semble remonter au 11ème siècle, a fait l’objet de transformations successives jusqu’au 19ème siècle. Son portail est particulièrement remarquable il comprend deux rouleaux d’arcs en plein cintre décorés de rosaces et de palmettes.

Visite libre. .

Eglise Saint-Robert Saint-Robert 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Robert

The church, which appears to have been built in the 11th century, underwent successive transformations until the 19th century. Its portal is particularly noteworthy, featuring two scrolls of semicircular arches decorated with rosettes and palmettes.

Free admission.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Robert

Die Kirche, deren Bau offenbar auf das 11. Jahrhundert zurückgeht, wurde bis zum 19. Jahrhundert immer wieder umgebaut. Besonders bemerkenswert ist ihr Portal, das aus zwei mit Rosetten und Palmetten verzierten Rundbogenrollen besteht.

Freie Besichtigung.

Italiano :

La chiesa, che sembra essere stata costruita nell’XI secolo, ha subito successive modifiche fino al XIX secolo. Particolarmente degno di nota è il suo portale, composto da due rulli di archi semicircolari decorati con rosette e palmette.

Ingresso libero.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Robert

La iglesia, que parece haber sido construida en el siglo XI, sufrió sucesivas reformas hasta el siglo XIX. Destaca su portada, formada por dos rollos de arcos de medio punto decorados con rosetas y palmetas.

Entrada gratuita.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Robert Saint-Robert a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot