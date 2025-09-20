Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Thomas Hautefage-la-Tour

Eglise Saint-Just Hautefage-la-Tour

L’édifice est construit dans la première moitié du 12ème siècle. Le chevet à modillons et métopes perforées est caractéristique de certaines églises agenaises de cette période. Différents travaux sont réalisés dans le courant du 19ème siècle.

Visite libre.

Eglise Saint-Just Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Thomas

The building was constructed in the first half of the 12th century. The chevet with modillions and perforated metopes is characteristic of certain Agen churches of this period. Various works were carried out during the 19th century.

Free admission.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Thomas

Das Gebäude wurde in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichtet. Der Kopfteil mit Modillons und perforierten Metopen ist typisch für einige Kirchen in Agen aus dieser Zeit. Verschiedene Arbeiten werden im Laufe des 19. Jahrhunderts durchgeführt.

Freie Besichtigung.

Italiano :

L’edificio fu costruito nella prima metà del XII secolo. Il chevet con modiglioni e metope traforate è caratteristico di alcune chiese di Agen di questo periodo. Nel XIX secolo sono stati eseguiti diversi lavori.

Ingresso libero.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Saint-Thomas

El edificio fue construido en la primera mitad del siglo XII. La cabecera con modillones y metopas perforadas es característica de algunas iglesias de Agen de esta época. En el siglo XIX se realizaron diversas obras.

Entrada gratuita.

