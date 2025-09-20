Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Foy Pujols

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Foy Pujols samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Foy

Eglise Sainte-Foy Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Construite à la fin du 15ème siècle, cette église, classée Monument historique, conserve de remarquables peintures murales du 16ème siècle. Une restauration intérieure s’est achevée en février 2019.

Visite libre et exposition.

Construite à la fin du 15ème siècle, cette église, classée Monument historique, conserve de remarquables peintures murales du 16ème siècle. Une restauration intérieure s’est achevée en février 2019.

Visite libre et exposition. .

Eglise Sainte-Foy Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Foy

Built at the end of the 15th century, this listed church features remarkable 16th-century murals. Interior restoration was completed in February 2019.

Open house and exhibition.

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Foy

Die Ende des 15. Jahrhunderts erbaute und unter Denkmalschutz stehende Kirche bewahrt bemerkenswerte Wandmalereien aus dem 16. Jahrhundert. Eine Innenrestaurierung wurde im Februar 2019 abgeschlossen.

Freie Besichtigung und Ausstellung.

Italiano :

Costruita alla fine del XV secolo, questa chiesa, classificata monumento storico, vanta alcuni notevoli dipinti murali del XVI secolo. I lavori di restauro degli interni sono stati completati nel febbraio 2019.

Ingresso e mostra gratuiti.

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Foy

Construida a finales del siglo XV, esta iglesia, monumento histórico protegido, cuenta con unas notables pinturas murales del siglo XVI. Las obras de restauración interior finalizaron en febrero de 2019.

Entrada y exposición gratuitas.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Foy Pujols a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Villeneuve Vallée du Lot