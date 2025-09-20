Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Gemmes Segré-en-Anjou Bleu

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Gemmes Segré-en-Anjou Bleu samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Eglise Sainte-Gemmes

Sainte-Gemmes-d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 19:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez l’église de Sainte-Gemmes-d’Andigné lors des Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 Septembre 2025.

>1 place de l’église

Église élevée au 19ème siècle dans un style néogothique

Samedi et dimanche // 9h à 19h

Visite libre avec dépliant

Gratuit .

Sainte-Gemmes-d’Andigné Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 69 87 94

English :

Discover the church of Sainte-Gemmes-d’Andigné during the European Heritage Days on September 20 and 21, 2025.

German :

Entdecken Sie die Kirche von Sainte-Gemmes-d’Andigné während der Europäischen Tage des Kulturerbes am 20. und 21. September 2025.

Italiano :

Scoprite la chiesa di Sainte-Gemmes-d’Andigné durante le Giornate europee del patrimonio il 20 e 21 settembre 2025.

Espanol :

Descubra la iglesia de Sainte-Gemmes-d’Andigné durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, los días 20 y 21 de septiembre de 2025.

