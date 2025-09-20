Journées Européennes du Patrimoine Eglise SaintFrédulphe et grange à cruck Saint-Fréjoux

Journées Européennes du Patrimoine Eglise SaintFrédulphe et grange à cruck Saint-Fréjoux samedi 20 septembre 2025.

Journées Européennes du Patrimoine Eglise SaintFrédulphe et grange à cruck

Le Bourg Saint-Fréjoux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir, en visite libre, l’église de Saint-Frédulphe et la grange à cruck à Saint-Fréjoux .

Le Bourg Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

English : Journées Européennes du Patrimoine Eglise SaintFrédulphe et grange à cruck

German : Journées Européennes du Patrimoine Eglise SaintFrédulphe et grange à cruck

Italiano :

Espanol : Journées Européennes du Patrimoine Eglise SaintFrédulphe et grange à cruck

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Eglise SaintFrédulphe et grange à cruck Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze