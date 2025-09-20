Journées Européennes du Patrimoine Eglise St Géraud Place du Prieuré Saillans

Après 4 années de restauration, venez admirer le travail qui a été fait par les différents corps de métier à l’intérieur mais aussi à l’extérieur. Visite commentée par le / les architectes de la rénovation de l’église samedi à 11h. Projection d’un film.

Place du Prieuré Eglise St Géraud Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52 accueil@mairiedesaillans26.fr

English :

After 4 years of restoration, come and admire the work that has been done by the various trades both inside and out. Guided tour by the architect(s) of the church renovation on Saturday at 11am. Film projection.

German :

Nach vier Jahren Restaurierung können Sie die Arbeit bewundern, die von den verschiedenen Handwerkern im Inneren, aber auch außen geleistet wurde. Kommentierte Besichtigung durch den / die Architekten der Kirchenrenovierung am Samstag um 11 Uhr. Vorführung eines Films.

Italiano :

Dopo 4 anni di restauro, venite ad ammirare il lavoro svolto dai vari artigiani sia all’interno che all’esterno. Sabato alle 11 visita guidata dagli architetti responsabili del restauro della chiesa. Proiezione del film.

Espanol :

Tras 4 años de restauración, venga a admirar el trabajo realizado por los distintos oficios tanto en el interior como en el exterior. Visita guiada por los arquitectos responsables de la renovación de la iglesia el sábado a las 11h. Proyección de una película.

