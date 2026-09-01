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AGENDA · Saillans

Journées Européennes du Patrimoine – Eglise St Géraud Place du Prieuré Saillans

samedi 19 septembre 2026 · Place du Prieuré · Saillans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du Prieuré
Adresse
Eglise St Géraud
Ville
26340 Saillans
Département
Drôme
Tarif

Saillans

Journées Européennes du Patrimoine – Eglise St Géraud

Place du Prieuré Eglise St Géraud Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Après 4 années de restauration, venez admirer le travail qui a été fait par les différents corps de métier à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de l’église St Géraud.
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Place du Prieuré Eglise St Géraud Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52  accueil@mairiedesaillans26.fr

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English :

After 4 years of restoration, come see the work that has been done by the various trades both inside and outside St. Géraud Church.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Eglise St Géraud Saillans a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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