Journées Européennes du Patrimoine – Eglise St Géraud Place du Prieuré Saillans
samedi 19 septembre 2026 · Place du Prieuré · Saillans
Informations pratiques
Saillans
Journées Européennes du Patrimoine – Eglise St Géraud
Place du Prieuré Eglise St Géraud Saillans Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Après 4 années de restauration, venez admirer le travail qui a été fait par les différents corps de métier à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de l’église St Géraud.
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Place du Prieuré Eglise St Géraud Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52 accueil@mairiedesaillans26.fr
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English :
After 4 years of restoration, come see the work that has been done by the various trades both inside and outside St. Géraud Church.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Eglise St Géraud Saillans a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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