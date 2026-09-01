Journées Européennes du Patrimoine – Eglise St Géraud Place du Prieuré Saillans

Informations pratiques

Saillans

Journées Européennes du Patrimoine – Eglise St Géraud

Place du Prieuré Eglise St Géraud Saillans Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Après 4 années de restauration, venez admirer le travail qui a été fait par les différents corps de métier à l’intérieur mais aussi à l’extérieur de l’église St Géraud.

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Place du Prieuré Eglise St Géraud Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 51 52 accueil@mairiedesaillans26.fr

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English :

After 4 years of restoration, come see the work that has been done by the various trades both inside and outside St. Géraud Church.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine – Eglise St Géraud Saillans a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme