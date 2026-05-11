Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert La Pellerine
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert La Pellerine samedi 19 septembre 2026.
La Pellerine
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
La Pellerine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert
Châteaux, manoirs, musées, églises, lieux d’exception ouvriront leurs portes et vous proposeront des animations.
Venez découvrir le patrimoine de l’Anjou Vert !
Programme à venir .
La Pellerine 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 18 07
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English :
European Heritage Days in Anjou Vert
L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Anjou Vert La Pellerine a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert