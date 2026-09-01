Journées Européennes du Patrimoine en Bourgogne Coeur de Loire Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire

Informations pratiques

Cosne-Cours-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine en Bourgogne Coeur de Loire

Rue du Général de Gaulle Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Pour leur 43ème édition, les Journées Européennes du Patrimoine mettent à l’honneur le patrimoine photographique et le patrimoine en péril. La photographie, dont le Bicentenaire est célébré en 2026, témoigne de notre histoire et nourrit la mémoire collective à travers images, archives et collections, tout en révélant le patrimoine sous un nouveau regard.

En 2026, l’événement invite également à raviver, résister et réimaginer les patrimoines menacés, en explorant des actions durables et innovantes pour les préserver et transmettre aux générations futures.

Nous vous proposons de parcourir notre territoire et de profiter des nombreux lieux ouverts à cette occasion.

Le programme est en téléchargement sur cette page. .

Rue du Général de Gaulle Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 28 11 85 accueil@bourgogne-coeurdeloire.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine en Bourgogne Coeur de Loire

L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Bourgogne Coeur de Loire Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Bourgogne Coeur de Loire