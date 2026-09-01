Informations pratiques

Fresnay-sur-Sarthe

Journées Européennes du Patrimoine en Haute Sarthe Alpes Mancelles

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Programme des Journées Européennes du Patrimoine sur le territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Les Journées Européennes du Patrimoine auront lieu le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2026.

Retrouvez ci-dessous le programme complet en Haute Sarthe Alpes Mancelles.

Ancinnes :

– Manoir de Couesme – visites guidées des extérieurs du manoir et exposition « Échos » de Elvire Antonmattei et Aimeric Vallée – samedi et dimanche de 10h à 18h – gratuit

– Visites libres de l’Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul (de 9h à 19h), des lavoirs communaux et des lieux de mémoire de la Libération

Beaumont-sur-Sarthe :

– Château – ouverture de la cour intérieure avec son jardin et rencontre avec les propriétaires (Rue du Château) – samedi et dimanche de 8h à 20h – gratuit

Bourg-le-Roi :

– Musée de la Broderie et du Point de Beauvais – ouvert samedi et dimanche de 10h à 18h – gratuit

– Exposition « Bourg-le-Roi, retour sur son passé » dans la salle des fêtes – samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h – gratuit

– Exposition de sculptures et peintures d’Isabelle Contraires-Bourlaud et Guy Bourlaud dans l’ancien atelier du Point de Beauvais (24 Rue du Point de Beauvais) – samedi et dimanche de 10h à 18h – gratuit

– Exposition de vêtements sacerdotaux, chapes et étoles brodées dans l’Église Saint-Julien – samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h – gratuit

– Exposition de peintures de Stéphane Bouquet dans la Chapelle Saint-Mathurin – samedi et dimanche de 10h à 18h – gratuit

Fresnay-sur-Sarthe :

– La Forge de Lumière, atelier de Marianne Pelcerf, vitrailliste (Ruelle du Lion) – samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h – gratuit

– Présentation de la restauration de la roue du Moulin d’Espaillard (Rue du Bourgneuf) par les propriétaires – samedi et dimanche de 14h à 18h – gratuit

– Musée de la Coiffe – samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h30 à 18h – gratuit

– Exposition : Saint-Germain, Coulombiers & la Légion d’honneur à la Mairie de Saint-Germain-sur-Sarthe (Place Maurice Perruchet) – samedi et dimanche de 10h à 17h – gratuit

– Atelier famille « Les Poupées Philippart » (à partir de 6 ans) – samedi à 10h30 – gratuit, réservation obligatoire car places limitées au 07 56 43 06 34

– Visite guidée de l’Église Saint-Germain à Saint-Germain-sur-Sarthe (Place Maurice Perruchet) – samedi à 18h – gratuit, sans réservation

– Visite guidée de Fresnay-sur-Sarthe – départ dimanche à 15h devant la porte du château, Place de Bassum – gratuit, sans réservation

Fyé :

– Jardin d’Art Brut Fernand Chatelain avec animations théâtrales par Hubert Jégat – samedi et dimanche de 14h30 à 18h – gratuit

Piacé :

– Espace Bézard-Le Corbusier – samedi et dimanche de 14h30 à 18h – gratuit

– Parcours d’art contemporain, d’architecture et de design – visite libre tout le week-end – gratuit

– Visite commentée de l’Espace Bézard-Le Corbusier et de certaines œuvres du parcours d’art contemporain – samedi à 15h – 10€ par personne / gratuit adhérents – réservation obligatoire car places limitées au 02 43 33 47 97 ou à contact@piaceleradieux.com

Saint-Céneri-le-Gérei :

– Visite de l’atelier de l’artiste Amélie Romet (1 Le Cormier) – samedi de 9h à 17h45 et dimanche de 9h à 18h – gratuit

– Visites commentées – samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h – départ de l’Auberge des Sœurs Moisy – réservation obligatoire car places limitées auprès de l’Office de Tourisme d’Alençon au 02 33 80 66 33 – gratuit

Saint-Marceau :

– Atelier Patcha : exposition de pastels « Regards de Saint-Marceau » par Delphine Dieu – samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h – entrée libre

Sougé-le-Ganelon :

– Visites guidées « Les patrimoines de Sougé » organisées par le Parc Naturel et Géoparc Normandie Maine, Mémoire et Patrimoine et l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles – samedi à 14h et à 16h – gratuit, inscription obligatoire car places limitées au 02 43 33 28 04

– Exposition de photos des travaux de restauration du cellier de la maison Fiaudrin (2 Rue de l’Escole Corbin) – samedi de 14h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h – gratuit

– Visite libre de l’Église Saint-Martin, de la Chapelle Sainte-Marguerite-des-Chardonnerets au lieu-dit La Chapelle et de la Chapelle Moulard au cimetière – samedi et dimanche de 10h à 19h – gratuit

– Visite libre des lavoirs de la commune : lavoir de la Fontaine (rue de la Fontaine) et lavoir de l’Escole Corbin (rue de l’Escole Corbin) – gratuit

Vivoin :

– Exposition « Apocalypse 1-14-21 » de Danielle Burgart au Prieuré Saint-Hippolyte – samedi et dimanche de 14h à 18h – tarifs : 5€ plein / 3€ réduit

– Festival de Vivoin, musique classique et patrimoine – programme complet disponible à l’Office de Tourisme

Églises ouvertes en visite libre :

– Église Saint-Pierre de Gesnes-le-Gandelin – samedi et dimanche de 10h à 17h – entrée libre

– Église Saint-Symphorien de Moulins-le-Carbonnel – samedi et dimanche de 10h à 17h – entrée libre

– Église Saint-Hermès de Rouessé-Fontaine – samedi et dimanche de 10h à 17h – entrée libre

Ce listing est réalisé à partir des informations fournies par les associations et les mairies,

l’Office de Tourisme décline toute responsabilité en cas de modifications ou annulations. .

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04 contact@tourisme-alpesmancelles.fr

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English :

Program for the European Heritage Days in the Haute Sarthe Alpes Mancelles area.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Haute Sarthe Alpes Mancelles Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-08 par OT des Alpes Mancelles