Informations pratiques

Dreux

Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Dreux

9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées européennes du patrimoine reviennent bientôt !

Les 19 et 20 septembre, partez à la découverte des trésors du Pays de Dreux !

Monuments, lieux exceptionnellement ouverts, visites guidées et animations : de nombreuses découvertes vous attendent tout au long du week-end.

Que vous soyez curieux, passionné d’histoire ou simplement à la recherche d’idées de sortie, c’est l’occasion idéale de (re)découvrir les richesses de notre territoire.

Consultez le programme et préparez votre week-end https://f.mtr.cool/z2ag2mdg0r

Quels lieux avez-vous hâte de (re)visiter ? .

9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days are coming soon!

On September 19 and 20, come discover the treasures of the Pays de Dreux!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Dreux Dreux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX