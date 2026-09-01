Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Dreux Dreux
samedi 19 septembre 2026 · Dreux
Informations pratiques
Dreux
Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Dreux
9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées européennes du patrimoine reviennent bientôt !
Les 19 et 20 septembre, partez à la découverte des trésors du Pays de Dreux !
Monuments, lieux exceptionnellement ouverts, visites guidées et animations : de nombreuses découvertes vous attendent tout au long du week-end.
Que vous soyez curieux, passionné d’histoire ou simplement à la recherche d’idées de sortie, c’est l’occasion idéale de (re)découvrir les richesses de notre territoire.
Consultez le programme et préparez votre week-end https://f.mtr.cool/z2ag2mdg0r
Quels lieux avez-vous hâte de (re)visiter ? .
9 Cour de L’Hotel Dieu Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr
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English :
European Heritage Days are coming soon!
On September 19 and 20, come discover the treasures of the Pays de Dreux!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine en Pays de Dreux Dreux a été mis à jour le 2026-09-10 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX
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