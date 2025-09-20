Journées Européennes du Patrimoine en Provence Méditerranée Toulon

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

En 2025, les Journées européennes du patrimoine mettront en lumière le patrimoine architectural dans toute sa richesse et sa diversité. De nombreux musées et sites culturels du territoire ouvriront leurs portes avec un beau programme d’animation.

In 2025, the European Heritage Days will be highlighting architectural heritage in all its richness and diversity. Many of the region?s museums and cultural sites will be opening their doors, with an exciting program of events.

Im Jahr 2025 werden die Europäischen Tage des Kulturerbes das architektonische Erbe in all seinem Reichtum und seiner Vielfalt hervorheben. Zahlreiche Museen und Kulturstätten in der Region werden ihre Türen mit einem schönen Unterhaltungsprogramm öffnen.

Nel 2025, le Giornate europee del patrimonio metteranno in luce il patrimonio architettonico in tutta la sua ricchezza e diversità. Molti musei e siti culturali della regione apriranno le loro porte ai visitatori, con un programma entusiasmante di eventi.

En 2025, las Jornadas Europeas del Patrimonio pondrán de relieve el patrimonio arquitectónico en toda su riqueza y diversidad. Numerosos museos y sitios culturales de la región abrirán sus puertas a los visitantes, con un apasionante programa de actos.

