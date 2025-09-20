Journées européennes du Patrimoine en Sud Nivernais Communes du Sud Nivernais Decize

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Programme pour le territoire du Sud Nivernais (programme soumis à évolution)

BÉARD Église Saint Laurent

Samedi et dimanche 9h 18h / Gratuit

Visite libre de l’église romane Saint Laurent de Béard datant du 12ème siècle et faisant partie de la Fédération des Sites Clunisiens.

DECIZE

Samedi et dimanche 10h-12h / 14h-17h Gratuit

– Mairie

Visites libres

Dans le hall, présentation du patrimoine architectural de Decize par Pierre Volut

Salle du Conseil Municipal, exposition de la collection d’Olga Olby mise en œuvre par Juliette Bernard, étudiante en Post-Master à l’École du Louvre et ayant réalisé l’inventaire de la collection.

– Animation

Mascottes à retrouver dans différents lieux du centre-ville.

Parcours permettant de découvrir Decize autrement.

Livret disponible en mairie

– Église Saint-Aré et sa crypte

Visite libre

Le + Présentation du premier chantier de restauration de deux stations du chemin de croix, mené par la Fédération Remparts, avec la participation active des bénévoles de l’Association « Pour l’église Saint-Aré de Decize ».

Samedi 14h-17h Gratuit

– Château

Galeries souterraines Panorama

Visites guidées assurées par le Conseil Municipal des Jeunes.

DRUY-PARIGNY Château

Samedi et dimanche 10h-17h / Gratuit

Visite libre des extérieurs et du parc

Visite commentée par les propriétaires du chantier de restauration des tours nord, sud et de la poterne

Exposition de voitures de collection

Exposition photos Musée Schlumpf par Hubert De Maigret.

LA FERMETÉ Domaine et château de Prye

Samedi et dimanche 14h-18h / Payant

– Ouverture du parc, des écuries avec ses boxes lambrissés de marbre, et de la cuisine. Un itinéraire est proposé dès l’entrée du domaine grâce à un questionnaire ludique sur l’architecture et l’histoire du château et de ses écuries.

– Stand des photographies de Sylvie Augendre.

Grande voyageuse, amoureuse du patrimoine et des paysages nivernais, Sylvie photographie et a déjà recensé plus de 100 espèces d’animaux (des insectes aux mammifères) qui vivent dans le parc de Prye. Elle sera heureuse de vous expliquer les techniques d’observation et de vous présenter les accessoires utilisés !

– Salon de thé éphémère dans la cuisine avec possibilité de s’installer dans la cour du château pour une pause-café/goûter

– Exposition de photographies du 19ème imprimées sur toile, d’Antonin du Bourg de Bozas (1836-1922)

– Stand Les Croqueurs de pommes, Le G.R.E.F.F.O.N ((Nièvre + parties de l’Yonne et du Cher)

Le Groupe pour la Renaissance des Espèces Fruitières et Forestières Oubliées de la Nièvre intervient deux fois par an dans le verger de Prye pour former les membres de l’Association des Amis du Château, Ecuries et Parc de Prye (AACEPP) à la taille de restauration des arbres fruitiers et de formation des cordons. Grâce aux Croqueurs le verger est réhabilité et les variétés du verger-potager, créé entre 1880 et 1890, identifiées !

– Stand de la fondation du patrimoine

Depuis sa création en 1996, La Fondation du Patrimoine a su tisser des liens privilégiés avec les différents acteurs locaux œuvrant pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine local. Venez rencontrer les représentants de la Fondation du Patrimoine de la Nièvre et découvrez cette fondation, partenaire naturel des collectivités, des associations et des particuliers et qui fait de ce patrimoine culturel une source nouvelle d’emplois, de découvertes et de revitalisations !

3.50 €/personne gratuit pour les de 18 ans et membres de l’Association des Amis du Château, Ecuries et Parc de Prye

LA MACHINE Musée de la Mine et Puits des Glénons

Dimanche 14h 18h / Gratuit

– Musée de la Mine

Visite libre du Musée et de son exposition temporaire 2025 intitulée « Le quotidien à La Machine 1939 1945 ».

– Puits des Glénons

Visite guidée de la surface et de la galerie de Mine (durée 25 minutes)

Renseignement Tél. 03 86 50 91 08 ou musee.lamachine@ccsn.fr

VERNEUIL Église Saint Laurent

Samedi et dimanche 9h 19h / Gratuit

Visite libre de l’église romane classée (12ème siècle).

Le + Splendides fresques du 15ème siècle dont celle dite des “trois morts et trois vifs” (7.60 mètres de long) .

Communes du Sud Nivernais – Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

