Informations pratiques

Decize

Journées européennes du patrimoine en Sud Nivernais

Communes du Sud Nivernais – Decize Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Programme pour le territoire du Sud Nivernais (programme soumis à évolution)

BÉARD : Église Saint Laurent

Samedi et dimanche : 9h – 18h / Gratuit

Visite libre de l’église romane Saint-Laurent, édifiée au XIIᵉ siècle et reconnue comme le 31ᵉ site de la Fédération européenne des Sites clunisiens.

DECIZE : Maison des Associations et église Saint-Aré

Samedi – 10h-12h / 14h-17h / Gratuit

Mairie – Visites libres

Début d’après-midi

Grande chasse au trésor à travers Decize

En famille ou entre amis, partez à la découverte du patrimoine de Decize, munis d’une carte pour résoudre l’énigme et reconstituer le mot mystère.

Atelier créatif

Participez à un atelier original et coloré pour imaginer de nouvelles créations artistiques destinées à embellir les espaces urbains de Decize, comme des plaques de rue.

Avec le soutien de l’Usine céramique de Decize et de TAPORO.

Église Saint-Aré et sa crypte – Visites libres

Le + : Présentation du chantier de restauration de deux stations du chemin de croix, mené par la Fédération Remparts, avec la participation active des bénévoles de l’Association « Pour l’église Saint-Aré de Decize ».

Dimanche – 10h-12h / 14h-17h / Gratuit

Église Saint-Aré et sa crypte – Visites libres

Le + : Présentation du chantier de restauration de deux stations du chemin de croix, mené par la Fédération Remparts, avec la participation active des bénévoles de l’Association « Pour l’église Saint-Aré de Decize ».

DRUY-PARIGNY : Château (ouverture exceptionnelle)

Samedi – 9h30 – 18h / Gratuit

– Présentation du chantier par les propriétaires

– Expositions photos du chantier

– Visite de la poterne

– Visite de la chapelle

– Visite du parc et du mur de défense ouest

– Marché gourmand de producteurs locaux : vins, alcools, bières, miel, volailles, cochonnailles, fromages, viandes, escargots, vinaigre, glace, pains…

Le + : À 15h00 : Intervention de Laurence Blondaux, restauratrice de peintures murales, sur les fresques de la chapelle.

LA FERMETÉ : Domaine et château de Prye (ouverture exceptionnelle)

Samedi et dimanche – 14h-18h

3.50 €/personne – gratuit pour les – de 18 ans et membres de l’Association des Amis du Château, Ecuries et Parc de Prye

– Visite libre du parc dessiné par Édouard André, des écuries aux remarquables boxes lambrissés de marbre, de la cuisine et des extérieurs du château. Un parcours ludique sur l’histoire et l’architecture du domaine est proposé dès l’entrée.

Les écuries, inaugurées en 1888, font actuellement l’objet d’une importante campagne de restauration.

– Salon de thé éphémère dans la cuisine du château. Présence de membres de l’AACEPP, dont Sylvie Augendre, photographe animalière ayant recensé plus de 130 espèces dans le parc, et Jean-Jacques Lancon, restaurateur de fauteuils.

– Exposition de photos : découverte de la faune du parc de Prye à travers les photographies de Sylvie Augendre et présentation de ses techniques d’observation. (samedi de 14h à 16h et dimanche de 14h à 18h.)

À noter : concert baroque le samedi 19 septembre à 19h : « Fête et Musique à la cour de Marie-Casimire Sobieska à Rome » (voir l’agenda à cette date pour plus d’informations).

LA MACHINE : Puits des Glénons

Dimanche : 14h – 18h / Gratuit

Visite guidée de la surface et de la galerie de mine (durée 25 minutes). Sans réservation.

Prévoir des chaussures plates et fermées.

LUCENAY-LES-AIX : Parc et château d’Auzon

Samedi et dimanche : 10h à 18h / Gratuit

Accès libre au parc, visite des communs et découverte du rez-de-chaussée du château.

(Visite des communs et du rez-de-chaussée : SAUF le samedi après-midi).

VERNEUIL : Église Saint Laurent

Samedi et dimanche : 8h – 20h / Gratuit

Visite libre de l’église romane Saint-Laurent. Admirez les fresques du XVe siècle, dont la célèbre dite des « Trois Morts et des Trois Vifs », mesurant 7,60 m.

Le + : Samedi, à 9h00, balade du patrimoine de 5.5 km. Rendez-vous à 9h, place de la mairie. .

Communes du Sud Nivernais – Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 27 23 tourisme.decize@ccsn.fr

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English : Journées européennes du patrimoine en Sud Nivernais

L’événement Journées européennes du patrimoine en Sud Nivernais Decize a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Sud Nivernais