Journées européennes du patrimoine : « En vadrouille » parcours audio à Labatut Labatut
dimanche 20 septembre 2026 · Labatut
Informations pratiques
Labatut
Journées européennes du patrimoine : « En vadrouille » parcours audio à Labatut
Parvis de la mairie de Labatut Labatut Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 11:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Parcours « en vadrouille » en version audio : 2h – 5 km
Remontez le temps à Labatut et découvrez les histoires et anecdotes de ce village gascon en écoutant la voix d’un Labatutois.
Venir avec son smartphone et ses écouteurs ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo
Parcours « en vadrouille » en version audio : 2h – 5 km
Remontez le temps à Labatut et découvrez les histoires et anecdotes de ce village gascon en écoutant la voix d’un Labatutois.
Venir avec son smartphone et ses écouteurs ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo .
Parvis de la mairie de Labatut Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 73 60 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine : « En vadrouille » parcours audio à Labatut
%AB%A0Exploring%A0%BB Audio Tour: 2 hours – 5 km
Step back in time in %E0 Labatut and discover the stories and anecdotes of this Gascon village by %E9listening to the voice of a Labatutois.
Bring your smartphone and headphones, as well as clothing suitable for the weather conditions.
L’événement Journées européennes du patrimoine : « En vadrouille » parcours audio à Labatut Labatut a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
À voir aussi à Labatut (Landes)
- Eveil corporel en mouvement Labatut 3 octobre 2026
- Éveil corporel & danse, Médiathèque municipale de Labatut, Labatut 3 octobre 2026
- Lecture en mouvement, Médiathèque municipale de Labatut, Labatut 3 octobre 2026
- Rendez-vous des lecteurs Médiathèque de Labatut Labatut 10 octobre 2026
- L’Avare représentation théâtrale Labatut 10 octobre 2026