Informations pratiques

Labatut

Journées européennes du patrimoine : « En vadrouille » parcours audio à Labatut

Parvis de la mairie de Labatut Labatut Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Parcours « en vadrouille » en version audio : 2h – 5 km

Remontez le temps à Labatut et découvrez les histoires et anecdotes de ce village gascon en écoutant la voix d’un Labatutois.

Venir avec son smartphone et ses écouteurs ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo

Parcours « en vadrouille » en version audio : 2h – 5 km

Remontez le temps à Labatut et découvrez les histoires et anecdotes de ce village gascon en écoutant la voix d’un Labatutois.

Venir avec son smartphone et ses écouteurs ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo .

Parvis de la mairie de Labatut Labatut 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 73 60 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées européennes du patrimoine : « En vadrouille » parcours audio à Labatut

%AB%A0Exploring%A0%BB Audio Tour: 2 hours – 5 km

Step back in time in %E0 Labatut and discover the stories and anecdotes of this Gascon village by %E9listening to the voice of a Labatutois.

Bring your smartphone and headphones, as well as clothing suitable for the weather conditions.

L’événement Journées européennes du patrimoine : « En vadrouille » parcours audio à Labatut Labatut a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pays d’Orthe et Arrigans