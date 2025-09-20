Journées Européennes du Patrimoine Ensigné Ensigné

La Commanderie Ensigné Deux-Sèvres

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Samedi 20 et dimanche 21 10h-18h

Fête, tournoi, campements, conférences associations historiques, artistes professionnels, artisans d’art, échoppes de bons produits artisanaux et locaux. Personnages haut en couleurs pour vous captiver non-stop tout au long de votre parcours. Pour la 10e édition de cette fête du patrimoine, un spectacle équestre sera proposé.

Conférences Pascal Desbois, J.-M. Auzanneau.

Déjeuner à l’auberge des chevaliers en extérieur ou à l’intérieur. Pain cuit dans le vieux four du château. Taverne des Brigands boissons et crêpes.

TR 5€ / -12 ans (inclus) GRATUIT

– Visite des deux tours XIIe

En option, visite avec guide des deux grosses tours, par le bas du donjon.

Inscription à l’arrivée ; visite commentée par groupes de 15 personnes (silo à grains, latrines, vitraux, cheminées, escalier de 72 marches jusqu’aux toitures…).

TR 1€ .

La Commanderie Ensigné 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine commanderieensigne79@gmail.com

