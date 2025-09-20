Journées Européennes du Patrimoine Ensigné Ensigné
Fête, tournoi, campements, conférences associations historiques, artistes professionnels, artisans d’art, échoppes de bons produits artisanaux et locaux. Personnages haut en couleurs pour vous captiver non-stop tout au long de votre parcours. Pour la 10e édition de cette fête du patrimoine, un spectacle équestre sera proposé.
Conférences Pascal Desbois, J.-M. Auzanneau.
Déjeuner à l’auberge des chevaliers en extérieur ou à l’intérieur. Pain cuit dans le vieux four du château. Taverne des Brigands boissons et crêpes.
TR 5€ / -12 ans (inclus) GRATUIT
– Visite des deux tours XIIe
En option, visite avec guide des deux grosses tours, par le bas du donjon.
Inscription à l’arrivée ; visite commentée par groupes de 15 personnes (silo à grains, latrines, vitraux, cheminées, escalier de 72 marches jusqu’aux toitures…).
TR 1€ .
La Commanderie Ensigné 79170 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine commanderieensigne79@gmail.com
