Journées Européennes du Patrimoine : Entre histoire et océan, Guéthary à l’épreuve du temps Guéthary
samedi 19 septembre 2026 · Guéthary
Informations pratiques
Guéthary
Journées Européennes du Patrimoine : Entre histoire et océan, Guéthary à l’épreuve du temps
Terrasse Pierre Lious Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Du patrimoine naturel au patrimoine bâti, Guéthary a des ressources inestimables. Au cours de cette visite, vous découvrirez, à travers l’histoire du village, les constructions emblématiques du bord de mer et ce relief particulier qui caractérise Guéthary, aujourd’hui traversé par le sentier du littoral.
Géologie, histoire et architecture, autant de thématiques qui seront abordées lors de cette visite commentée.
Départ : Guéthary, Terrasse Pierre Lious
Retour : Guéthary, Maison des Associations Etchartia, pour une possible visite de l’exposition de cartes postales anciennes et photographies en noir et blanc (gratuit, sans réservation préalable) .
Terrasse Pierre Lious Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 56 60 guethary@otpaysbasque.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine : Entre histoire et océan, Guéthary à l’épreuve du temps
L’événement Journées Européennes du Patrimoine : Entre histoire et océan, Guéthary à l’épreuve du temps Guéthary a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Pays Basque
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