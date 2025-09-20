Journées Européennes du Patrimoine Entre Pierre et Mer sur les chemins du beau… Plouha

Plouha Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-20

Exposition d’artistes dans les sept chapelles de Plouha à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2025 Barbara PERRY (Kermaria), La Mouflette (Kérégal), Virginie CHANIVIRO et Louis LEMEE (Saint-Jean), Jean-Michel MESMIN (Saint-Laurent), Pascale MORIN (Sainte-Eugénie), Margot VENENDAAL (Saint-Samson), contes avec l’association « Bouche à oreilles » (Trinité).

Randonnée cyclo avec Diduañ sur réservation au 06.14.03.75.29. .

Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 20 21 26

