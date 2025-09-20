Journées européennes du patrimoine Entre terre et mer Logonna-Daoulas

Cette année, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025, le Parc naturel régional d’Armorique organise deux jours de fête les 20 et 21 septembre, autour de la thématique Entre terre et mer . L’occasion de mettre en lumière les trésors de la rade de Brest et les mystérieux architectes qui façonnent les habitats marins.

Plusieurs rendez-vous sont proposés le samedi 20 septembre sur la commune de Logonna-Daoulas.

14h Huîtres plates, le retour [visite de terrain]

Le Parc d’Armorique sera accompagné de l’Ifremer et du Comité régional de la conchyliculture Bretagne nord pour parler de l’huître plate et de la restauration de ces récifs naturels en rade de Brest dans l’expérimentation REHPAR. Plus largement, la visite sera l’occasion de revenir sur les travaux de restauration du milieu marin mis en œuvre dans les sites Natura 2000 de la rade de Brest.

Rendez-vous à 14h sur le parking de la pointe du Bindy à Logonna-Daoulas (prévoir des chaussures de marche), animation tout public gratuite, durée 1h.

15h30 A la pointe du paysage [Balade commentée]

La boucle partant de Pors Beac’h en passant par la pointe du château et l’anse de Penfoul vous fera découvrir les paysages de la rade de Brest et la kersantite, cette roche caractéristique du Geopark Armorique. Aux côtés des équipes du Parc d’Armorique, vous retracerez son histoire, depuis son apparition à son exploitation.

Rendez-vous à 15h30 à Pors Beac’h à Logonna-Daoulas (prévoir des chaussures de marche), animation tout public gratuite, durée 2h.

17h30 Les trésors de la rade [Apéro conférence]

Le Parc d’Armorique proposera une immersion dans les richesses sous-marines de la rade de Brest et les actions qu’il mène pour les préserver et répondra aux questions des participants. A cette occasion, les prix du concours photo sur les paysages sous-marins seront révélés lors de cet événement. Pour finir, un temps convivial sera organisé pour partager des spécialités locales !

Rendez-vous à 17h30 à la cabane des plaisanciers de Pors Beac’h à Logonna-Daoulas, tout public, accès gratuit .

Logonna-Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 81 90 08

