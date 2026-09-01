Journées européennes du patrimoine – « Escapade parisienne : à la découverte des Folies Bergère » Micro-folie, Salle des Fêtes Cadaujac
dimanche 20 septembre 2026 · Micro-folie, Salle des Fêtes · Cadaujac
Informations pratiques
Cadaujac
Journées européennes du patrimoine – « Escapade parisienne : à la découverte des Folies Bergère »
Micro-folie, Salle des Fêtes Chemin du Château Cadaujac Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Micro-Folie Cadaujac vous invite à une plongée dans l’univers fascinant des Folies Bergère, à partir du célèbre tableau d’Édouard Manet Un bar aux Folies Bergère.
Entre analyse d’œuvre et évocation théâtralisée, cette proposition vous entraîne au cœur de la Belle Époque. À travers le regard singulier de Manet, se dessine un monde en pleine mutation, traversé par les transformations sociales, les jeux d’illusion et les paradoxes de la modernité naissante.
En prolongement de cette découverte, une expérience immersive en réalité virtuelle sera proposée à celles et ceux qui le souhaitent, offrant une autre manière d’explorer l’œuvre.
Durée : environ 1h
Tout public – Réservation : 06 40 98 05 37 .
Micro-folie, Salle des Fêtes Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37
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English : Journées européennes du patrimoine – « Escapade parisienne : à la découverte des Folies Bergère »
L’événement Journées européennes du patrimoine – « Escapade parisienne : à la découverte des Folies Bergère » Cadaujac a été mis à jour le 2026-09-08 par Sud Bordeaux Tourisme
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