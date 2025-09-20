Journées européennes du Patrimoine Espace Helyett L’Arcatène Sully-sur-Loire
Journées européennes du Patrimoine Espace Helyett L’Arcatène Sully-sur-Loire samedi 20 septembre 2025.
Journées européennes du Patrimoine Espace Helyett L’Arcatène
6 Chemin de la Levée Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20 2025-09-21
Mythiques, les vélos et motos Helyett étaient fabriqués à Sully ! Découvrez l’antre d’un collectionneur passionné qui vous ouvre exceptionnellement les portes de l’ancienne usine, en sous-sol.
Exposition Delaugère et Clayette, ancienne marque française d’hippomobiles et d’automobiles, basée à Orléans, reprise par
Panhard Levassor puis Citroën.
Samedi et dimanche
Visites guidées à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h sur réservation obligatoire. .
6 Chemin de la Levée Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées européennes du Patrimoine Espace Helyett L’Arcatène Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-30 par OT SULLY-SUR-LOIRE