Journées européennes du Patrimoine Espace Helyett L’Arcatène Sully-sur-Loire

6 Chemin de la Levée Sully-sur-Loire Loiret

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Mythiques, les vélos et motos Helyett étaient fabriqués à Sully ! Découvrez l’antre d’un collectionneur passionné qui vous ouvre exceptionnellement les portes de l’ancienne usine, en sous-sol.

Exposition Delaugère et Clayette, ancienne marque française d’hippomobiles et d’automobiles, basée à Orléans, reprise par

Panhard Levassor puis Citroën.

Samedi et dimanche

Visites guidées à 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h sur réservation obligatoire. .

6 Chemin de la Levée Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

